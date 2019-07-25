بعد إرسال بريطانيا فرقاطة حربية لمرافقة سفنها في مضيق هرمز... ماذا لو حدث اشتباك

بدأت بريطانيا في إرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير بالسياسة أعلن اليوم الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز طهران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق يوم الجمعة. وجاء ذلك التحرك بعد احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق قالت بريطانيا إنها كانت متجهة إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

وحسب "رويترز" نفذت الفرقاطة البريطانية (مونتروز) الموجودة حاليا في المنطقة أول مهمة بموجب السياسة الجديدة مساء أمس.

وقال متحدث باسم الحكومة "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".

وتابع قائلا في بيان "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".

وفي وقت سابق نصحت الحكومة السفن التي ترفع العلم البريطاني بتجنب المرور عبر مضيق هرمز قدر الإمكان وإخطار البحرية إذا كانت مضطرة لعبوره، لكنها كانت قد قالت إنها لن تقدر على مرافقة كل سفينة.

وتسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

ولا يرجع هذا التغير في السياسة إلى تحول تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون. وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة كانت تعمل على الخطة منذ بضعة أيام.

UK will seek to put together a "maritime protection mission" to ensure safe shipping passage through the Gulf, after Iran seized a British-flagged tanker, Foreign Secretary Jeremy Hunt sayshttps://t.co/ARJzlDlAh5 pic.twitter.com/bLju8bXfMw — BBC News (UK) (@BBCNews) July 22, 2019

ورحبت غرفة الشحن البحري البريطانية اليوم بتغيير السياسة. كانت الغرفة قد دعت في وقت سابق إلى تعزيز الحماية للسفن التجارية في المنطقة.

وقال بوب سانجوينيتي الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن البحري في بيان "هذه الخطوة ستوفر قدرا من الأمان والاطمئنان وهو أمر مطلوب بشدة لقطاع الشحن البحري في هذه الفترة التي يكتنفها الغموض".

وأضاف "رغم ذلك، سنواصل السعي من أجل خفض حدة التوتر في المنطقة".

وتمر ما يتراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يوميا في الخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاثة منها مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

ويمر نحو خمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق، كما تستعين شركات الشحن بشكل متزايد بحراس أمن غير مسلحين كضمان إضافي.

وفي العاشر من يوليو/ تموز أحبطت الفرقاطة مونتروز فيما يبدو محاولة من جانب سفن إيرانية لاعتراض سبيل ناقلة نفط بريطانية عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

وفي 19 يوليو/ تموز حذرت الفرقاطة مونتروز زورق دورية إيرانيا من التعرض للناقلة ستينا إمبيرو لكن الزورق الإيراني الذي يبدو أن التحذير لم يردعه مضى إلى إصدار التعليمات لناقلة النفط بتغيير مسارها ثم احتجزها في وقت لاحق.

وقفزت بشدة تكلفة تأمين السفن في المنطقة مع تزايد المخاطر، وهو ما دفع بعض ملاك السفن إلى تجنب المنطقة بشكل كامل.

وقال كولونيل مشاة البحرية الملكية البريطانية المتقاعد مارك جراي "المسألة الرئيسية في عمليات المرافقة هي قواعد الاشتباك".

News Update : Video of the Royal Navy Warship HMS Montrose accompanying the Stena Important and the Sea Ploeg in the Strait of Hormuz yesterday. pic.twitter.com/InFeNhFepm — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2019

وقال جراي وهو مؤسس مشارك لشركة إم.إن.جي ماريتايم البريطانية "لا بد أن يكون لدى السفن تفويض بإطلاق طلقات تحذيرية وأن تطلق أيضا، إذا دعت الضرورة، طلقات على الزوارق وطائرات الهليكوبتر. خلاف ذلك سيكتشف الإيرانيون خدعتنا ويعتلون (سفننا) حتى إذا كانت ترافقها سفن حراسة".

وقال جيري نورثوود من شركة الأمن البحري إم.أيه.إس.تي وهو كابتن سابق بالبحرية الملكية قاد سفنا حربية في المنطقة إن إيران لديها قدرات في مجال العمليات بالخليج.

وقال "سيحاولون انتهاز الفرصة لإحراج المملكة المتحدة من خلال الإخفاق في قدرتها على حماية سفنها التجارية".

وفي 2007 احتجز الحرس الثوري 15 من أفراد البحرية البريطانية من السفينة كورنوول بعد أن أتموا تفتيشا اعتياديا لسفينة تجارية في المياه العراقية.

وقالت البحرية الملكية في وقت سابق من الشهر الجاري إن المدمرة دونكان تتجه إلى المنطقة. وعلى نحو منفصل تم أيضا نشر أربع سفن خاصة بكشف الألغام لكن خبراء بحريين يقولون إنها يمكن أن تكون عرضة لهجمات جماعية من الزوارق الإيرانية السريعة.

GDP spend on Defence fell to 1.8% last year. Clear evidence the Royal Navy has been pared back past a level necessary to protect UK interests. Diplomacy now required, but having been warned this was coming, hard to understand how this was allowed to happen pic.twitter.com/nYvTMQeYWN — Johnny Mercer MP (@JohnnyMercerUK) July 20, 2019

وتعقد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اجتماعا في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس لبحث سبل حماية الملاحة في الخليج من إيران.

وتدعو واشنطن، التي تملك إلى الآن أقوى وحدة بحرية غربية في الخليج، حلفاءها للانضمام إليها في عملية لحماية الملاحة هناك. لكن الدول الأوروبية، التي تختلف مع واشنطن في قرارها فرض عقوبات على إيران، مترددة في الانضمام لمهمة بقيادة أمريكية خشية زيادة التوتر في المنطقة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك تدعم فكرة تشكيل مهمة بقيادة أوروبية في الخليج لكن ألمانيا قالت إن من السابق لأوانه مناقشة كيفية مشاركتها فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إيران عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله يوم الثلاثاء إن إيران هي الضامن لأمن المضيق وإنها لن تسمح بأي اضطراب في الملاحة هناك.