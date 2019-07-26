وكالة: كيم جونج أون يشرف على عملية إطلاق سلاح تكتيكي جديد

قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أشرف على عملية إطلاق سلاح تكتيكي جديد أمس الخميس.