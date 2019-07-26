أردوغان: إلغاء روسيا تأشيرة دخول الأتراك ثمرة الحوار بيننا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الخميس، أن إلغاء روسيا تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، ثمرة الحوار القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في مقر المجمع الرئاسي بالعاصمة، أنقرة. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

© REUTERS / POOL أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة الرئيس أردوغان أردوغان:

إن رفع الحكومة الروسية تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك ناتج عن الحوار بيننا منذ فترة طويلة، والعلاقات الجيدة بين البلدين حول مثل هذه القضايا.

وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد وعد بهذه الخطوة منذ فترة، والآن تحققت على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، الخميس، وقع بوتين مرسوما ينص على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمي والخاص.

يشار إلى أن بوتين كان وقع، في فبراير/شباط 2019، مرسوما ينص على رفع تأشيرة الدخول عن حاملي الجوازات الرسمية التركية، ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.

ويجري رئيس الوزراء الماليزي حاليا زيارة رسمية، حتى 27 يوليو/ تموز الجاري إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان .