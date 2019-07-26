إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى 1000 كيلومتر

وذكرت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم، الجمعة، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا، متوسط المدى، جنوب إيران، يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها.

ونقلت القناة العبرية على لسان وسائل إعلام أمريكية -لم تسمهاـ مساء الخميس، أن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، أوضح أن إيران أطلقت صاروخ "شهاب 3"، على بعد حوالي 1000 كيلومتر من جنوب إيران باتجاه منطقة خارج العاصمة، طهران.

وقال المسؤول الأمريكي:

نحن على علم بتقارير عن صاروخ أطلق من إيران، وليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت.

وأوضحت القناة العبرية أن عملية إطلاق الصاروخ الإيراني الجديد يأتي في ظل احتدام الخلافات بين بريطانيا وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، خاصة من قبل الحرس الثوري الإيراني، مع احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران لـ "مناقشة سياسة حكومة ترامب بشأن الصفقة النووية"، مؤكدا أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني، من أجل أن تكون لديه فرصة لمخاطبة الشعب الإيراني.