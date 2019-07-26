بالتوازي مع تصريحات بومبيو.. قائد بالحرس الثوري: أمريكا تهدف النيل من استقلالنا عبر المفاوضات 

وقال العميد جواني في تصريح له، مساء أمس الخميس، خلال طاولة تخصصية حول الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (للأعوام الأربعين المقبلة): أن المساس باستقلال البلاد عبر المفاوضات يعد من أهداف الأمريكيين. وذلك وفقا لوكالة "فارس".
المفاوضات مجرد خدعة
وأشار إلى توقيف ناقلة النفط البريطانية في الخليج، قائلا:
إن بريطانيا ومن خلال ما قامت به الشهرين أو الثلاثة الأخيرة قد عملت بلا قصد منها على مضاعفة قدراتنا بصورة استثنائية.
ونوه العميد جواني إلى اقتدار إيران في توقيف ناقلة النفط البريطانية التي ارتكبت عدة مخالفات حين عبورها من مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده لن تقف متفرجة أمام أي اعتداء، فاينما اعتدوا سترد إيران عليهم بالمثل، حسب قوله.
"Thou shalt not create wealth for the Ayatollah," Mike Pompeo says of U.S. sanctions of Iran.— Bloomberg (@business) July 25, 2019
Sanctions will be "thoroughly" enforced against anyone who violates them, the Secretary of State tells @BloombergTV https://t.co/NkHBC1tD5x pic.twitter.com/1EukHEagxD
تدفيع الثمن
وأضاف العميد جواني، قائلا:
إنه تم إفهام الإماراتيين أن إيران تمتلك القدرة والإرادة على الرد، وإن كان من المقرر دفع الثمن، فالإماراتيون هم أول من يدفعون الثمن.
وفي السياق نفسه، سبق أن صرح حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي:
إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة.
وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ":
بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني.
دون شروط مسبقة
وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.
وقال بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة"، من أجل التفاوض، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران، دون شروط مسبقة.
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