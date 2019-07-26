بالتوازي مع تصريحات بومبيو.. قائد بالحرس الثوري: أمريكا تهدف النيل من استقلالنا عبر المفاوضات 

أكد مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، بأن أمريكا تهدف للنيل من استقلال إيران عبر ما تسمیه بـ"المفاوضات".

وقال العميد جواني في تصريح له، مساء أمس الخميس، خلال طاولة تخصصية حول الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (للأعوام الأربعين المقبلة): أن المساس باستقلال البلاد عبر المفاوضات يعد من أهداف الأمريكيين. وذلك وفقا لوكالة "فارس".

المفاوضات مجرد خدعة

وعزى العميد يد الله جواني أن نتيجة الهدف الأمريكي هو فرض الرأي والقيود، في وقت أكد قائد الثورة الإسلامية بأن التفاوض مع أمريكا لحل المشاكل هو مجرد خدعة.

وأشار إلى توقيف ناقلة النفط البريطانية في الخليج، قائلا:

إن بريطانيا ومن خلال ما قامت به الشهرين أو الثلاثة الأخيرة قد عملت بلا قصد منها على مضاعفة قدراتنا بصورة استثنائية.

ونوه العميد جواني إلى اقتدار إيران في توقيف ناقلة النفط البريطانية التي ارتكبت عدة مخالفات حين عبورها من مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده لن تقف متفرجة أمام أي اعتداء، فاينما اعتدوا سترد إيران عليهم بالمثل، حسب قوله.

"Thou shalt not create wealth for the Ayatollah," Mike Pompeo says of U.S. sanctions of Iran.



Sanctions will be "thoroughly" enforced against anyone who violates them, the Secretary of State tells @BloombergTV https://t.co/NkHBC1tD5x pic.twitter.com/1EukHEagxD — Bloomberg (@business) July 25, 2019

تدفيع الثمن

وأضاف العميد جواني، قائلا:

إنه تم إفهام الإماراتيين أن إيران تمتلك القدرة والإرادة على الرد، وإن كان من المقرر دفع الثمن، فالإماراتيون هم أول من يدفعون الثمن.

وفي السياق نفسه، سبق أن صرح حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي:

إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة.

© AFP 2019 / HO / Iranian Presidency / Presidential Office عبد المهدي يؤكد أن بلاده لم ولن تكون جزءا من العقوبات على إيران وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن مساء أمس الخميس، أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات.

وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ":

بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني.

دون شروط مسبقة

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وقال بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة"، من أجل التفاوض، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران، دون شروط مسبقة.