الإيطالية للطيران تلغي أكثر من 110 رحلات

أعلنت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا"، اليوم الجمعة، أنها ستلغي 113 رحلة بسبب إضراب سينفذه العاملون في النقل الجوي لمدة أربع ساعات.

روما - سبوتنيك. سيدوم الإضراب من الساعة 11:00 حتى الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، ولن يشمل جميع المنظمات النقابية العمالية. ولكنه نظرا إلى أن التوقف عن العمل سيشمل ليس فقط الطيارين والمضيفين، بل وكامل موظفي الخدمات، من المتوقع أن يواجه زبائن شركات الطيران الأخرى مشاكل في المطارات الإيطالية.

من جانبها قررت الجمعيات المهنية للطيارين والمضيفين العاملين لدى شركة الطيران الإيطالية الرائدة، نقل إضرابها لتاريخ 6 سبتمبر/أيلول، وجعله على مدار اليوم، وذلك بعد نجاح وزارة النقل في تقليل الإضراب الحالي من 24 إلى 4 ساعات.

ونظم موظفو النقل البري والبحري الإيطالي إضرابا وطنيا يوم الأربعاء الماضي، في إيطاليا. وعلى إثر ذلك توقفت القطارات وسيارات الأجرة وحافلات المدينة والترام والمترو عن الحركة في المدن الكبرى، لعدة ساعات.