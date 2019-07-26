فنزويلا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة

علق وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية البوليفارية.

وقال أرييسا في بيان: "تدين فنزويلا أمام المجتمع الدولي، الممارسة المتكررة للإرهاب الاقتصادي من قبل الحكومة الأمريكية، التي أعلنت عن تدابير هدفها الإجرامي في حرمان جميع الفنزويليين من الحق في الغذاء".

يذكر أن الولايات المتحدة قد وسعت، في وقت سابق، تدابير تقييدية ضد فنزويلا، وشملت قائمة العقوبات عشرة أفراد و 13 شركة.

ومن جانبه أعلن الممثل الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا، إليوت أبرامز، يوم أمس الخميس، أن واشنطن تبحث إمكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب دعمها للحكومة الفنزويلية.