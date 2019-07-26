اللاجئة السورية يسرى مارديني تشارك في بطولة العالم للسباحة بكوريا الجنوبية

تشارك السباحة السورية اللاجئة، يسرى مارديني، في بطولة العالم للسباحة ضمن فريق الاتحاد الدولي للسباحة"فينا" للرياضيين المستقلين في كوريا الجنوبية.

أكدت مارديني أنها تهدف من خلال المشاركة في البطولة إلى تحقيق رقمها القايسي في السابحة الحرة والـتأهل إلى أولمبياد طوكيو لعام 2020، وأنها تشعر بالمسؤولية لتحقيق نتائج جيدة نيابة عن اللاجئين.

وقالت وكالة يونهاب، إن السابحة أكدت في تغريدة على صقتحها على الفايسبوك" أنا أتدرب بجد لأشارك في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن فريق اللاجئين. أريد إعطاء الأمل للاجئين في جميع أنحاء العالم".

وشاركت مارديني يوم 21 يوليو/ تموز الجاري في اختصاص سباق 100 متر فراشة، واحتلت المرتبة الرابعة في مجموعتها والمرتبة ال47 من بين الـ52 بزمن قدره دقيقة و8ثواني و79 جزء من الثانية.

كما شارك السباح السوري اللاجئ رامي انيس في البطولة ضمن فريسق الرياضيين المستقلين.

كما شاركت السباحة في الألعاب الاولمبية الصفية لعام 2016 في رو دي جانيرو ضمن فريق اللاجئين الأولمبي الذي تم تشكيله لأول مرة في الألمبياد.