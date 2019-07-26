فيديو... لحظات هروب الناس من موقع البركان في إندونيسيا

شهدت إندونيسيا أمس الخميس ثوران بركان "تانغكوبان باراهو" الذي يقع على بعد 30 كم شمال مدينة باندونغ وسط البلاد

هذا وأظهر شريط فيديو سحابة من الرماد الكثيف تغطي المناطق السكنية بأكملها، واندفاع السكان والسياح إلى وسائط النقل للهرب من منطقة البركان الذي استمر ثورانه خمس دقائق.

BREAKING NEWS! Erupsi Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat, Jumat (26/7) pukul 15:48 WIB. (red) #ElshintaEdisiSore pic.twitter.com/qmEwH0jVZe — Radio Elshinta (@RadioElshinta) July 26, 2019

وأشار متحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إلى أن الرماد ارتفع إلى 200 متر، فيما لم تتحدث السلطات حتى الآن، عن الخسائر البشرية التي ألحقها البركان.

كما يعد موقع البركان مقصدا مفضلا للسياح المحليين والقادمين من خارج أندونيسيا.

BREAKING NEWS! Telah terjadi erupsi G. Tangkuban Parahu, Jawa Barat, pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 15:48 WIB, dengan tinggi kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak (± 2.284 m di atas permukaan laut). via @BNPB_Indonesia #ElshintaEdisiSore pic.twitter.com/nQHaHgiATB — Radio Elshinta (@RadioElshinta) July 26, 2019

يذكر أن آخر مرة ثار فيها الجبل البركاني، الذي يبلغ ارتفاعه 2084 مترا عن سطح الأرض كانت عام 2013.