خبير شؤون إيرانية: أي انتهاك من البحرية البريطانية سيقابل بالرد من طهران 

قال الخبير في الشوون الإيرانية والإقليمية، الدكتور حكم أمهز، إنه حتى الآن لم يصدر موقف إيراني رسمي تجاه ما أعلنته بريطانيا حول مرافقة بحريتها السفن البريطانية في مضيق هرمز.

وتابع الدكتور أمهز رغم الخلافات البريطانية الأمريكية من جانب، والإيرانية من جانب آخر، فإن إيران لم تصدر أي موقف رسمي يتعلق بما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية، حيال مرافقة البحرية الملكية لجميع السفن البريطانية لحمايتها وضمان أمنها في مضيق هرمز.

وأضاف الدكتور حكم أمهز، لبرنامج "عالم سبوتنيك" ، مساء اليوم، الجمعة:

إن الموقف الإيراني معروف في هذا الإطار، فهناك قوانين دولية تحكم حركة الملاحة البحرية، سواء في مضيق هرمز أو غيره، وهناك مياه إقليمية خاصة بكل دولة، وإيران تعتبر هذه المياه ضمان سيادة الدولة، وبالتالي أي اعتداء عليها سيقابل بالرد مهما كان الأمر.

وأضاف أمهز أنه إذا كان الأمر يتعلق بمنطقة بعيدة عن المياه الإقليمية، فهناك قواعد وقوانين دولية تحكم هذه المناطق أيضا، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه القوانين الدولية.

وأشار الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، الدكتور حكم أمهز، إلى أن القرار البريطاني إذا كان متعلقا بحماية السفن البريطانية التي تمر في مضيق هرمز والخليج، فهذه المنطقة آمنة تماما بالنسبة للملاحة.

وتابع أمهز:

ما وقع الفترة الماضية من أحداث، لم يحدث في المنطقة التي تقع تحت النفوذ الإيراني، بل حدث ذلك في المنطقة التي تقع تحت النفوذ الأمريكي.