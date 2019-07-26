تركيا تأمل بإلغاء التأشيرات بشكل كامل مع روسيا

صرحت وزيرة التجارة التركية، روحار بيكان، بأنها تأمل في إلغاء التأشيرات الروسية للمواطنين الأتراك بشكل كامل.

وصرحت الوزيرة أثناء اجتماع اللجنة الحكومية الروسية-التركية في أنطاليا، أن قرار الجانب الروسي بتجديد جزئي للاتفاق مع تركيا بشأن شروط رحلات المواطنين المتبادلة كان هدية كبيرة لبلدهم.

كما أشادت الوزيرة التركية بزيادة مستوى التجارة بين البلدين، على الرغم من تراجع التجارة الدولية كما نقلت صحيفة "ينيسافاك" التركية.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، وقع بوتين مرسوما ينص على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمي والخاص.

يشار إلى أن بوتين كان قد وقع في فبراير/ شباط 2019، مرسوما ينص على رفع تأشيرة الدخول عن حاملي الجوازات الرسمية التركية، ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.