لافروف: الوضع في منطقة الخليج وصل لمرحلة خطيرة ومحفوف بالاشتباكات العسكرية

ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقال لافروف في كلمته خلال جلسة وزراء خارجية دول بريكس "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، لقد وصل تطور الأحداث إلى حد خطير محفوف بمخاطر اندلاع تصادم عسكري واسع النطاق. ولا يجوز السماح به بمثل هذا السيناريو".

وأضاف لافروف "إن روسيا تؤيد التطبيع السريع للوضع في هذه المنطقة. ولهذا فقد قمنا منذ بضع سنوات بصياغة مفهوم الأمن الجماعي والتعاون في منطقة الخليج".

وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو/ أيار، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.