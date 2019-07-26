تذكرة من نوع آخر لزيارة متحف الحمير في الجبل الأسود... فيديو

يحظى متحف "الحمير" في مدينة دانيلوفغراد، جنوبي الجبل الأسود، باهتمام كبير من قبل الزوار، الذي يعد الوحيد في منطقة البلقان

جرى إنشاء المتحف عام 2015 وبلغ عدد السياح الذين زاروا المكان منذ افتتاحه حتى الآن، 56 ألف زائر، حسب صاحب فكرة المتحف والمزرعة داركو سافليتش.

وقال سافليتش لوكالة "الأناضول" إنه تم افتتاح المزرعة قبل 4 سنوات لتكون الوحيدة من نوعها في منطقة البلقان.

ويضم المتحف عربات وسروج وآلات حراثة وغيرها من الأدوات التي يتم استخدامها مع الحمير لقضاء الكثير من الأشغال الزراعية والحياتية، والتي تشير إلى مدى صعوبة الظروف التي تعيش فيها تلك الحيوانات وقال سافليتش "أطلقنا على هذا المكان اسم متحف الحمير، غير أنه لو تمكنت الحمير من التحدث لأطلقت عليه اسم "متحف التعذيب".

كما لفت إلى أن المتحف يعد من بين 11 وجهة سياحية يقصدها السياح في المنطقة.

الأمر الغريب في المتحف هو تذكرة الدخول، إذ تختلف تماما عن النظام المعمول بها في مختلف المتاحف، إذ يكفي احضار كيلوغرام من التفاح أو الجزر للحصول على فرصة لزيارة المكان.

وأشار سافليتش إلى وجود 40 حمارا في المزرعة، فيما يبلغ عددها في عموم البلاد حسب تقديره 150 حمارا، لذا قام بهذه المبادرة "نحن نهدف بإنشاء هذا المتحف إلى حماية هذه الحيوانات الذكية من الإنقراض في البلاد".

وأشار إلى فوائد حليب الحمير، إذ قال "يستخم حليب الحمير لمعالجة أمراض عدة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال".