بالفيديو... لحظة اختبار مركبة "ستار هوبر" الفضائية

نشر رجل الأعمال الأمريكي، مؤسس "إكس سبيس"، إيلون موسك، في صفحته على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة اختبار المركبة الفضائية "ستار هوبر"، التي ستقوم برحلات مأهولة إلى الكواكب الأخرى في المستقبل.

ويظهر في الفيديو كيف تقوم المركبة الفضائية ذات محرك "رابتور" الجديد الذي يعمل بغاز الميثان بالارتفاع قليلا فوق الأرض، ثم تنخفض ​​ببطء، بعد أن كان من المقرر أن ترتفع بمقدار 20 مترا فوق الأرض.

وفي تعليقه على الفيديو كتب موسك "الاختبار كان ناجحا"، وأضاف مازحا "مضخات المياه قادرة على الطيران".

وجرى اختبار الرحلات التجريبية لـ"ستار هوبر" في شركة "إكس سبيس" في ولاية تكساس.

يذكر أن المركبة الفضائية للرحلات بين الكواكب هي أيضًا في نفس الوقت النسخة المحدثة لصاروخ "بيغ فالكون"، الذي تم إنشاؤه من قبل "إكس سبيس".

وقامت المركبة الفضائية "ستار هوبر" يوم 17 تموز/ يوليو الجاري باختبار يتمثل في تحليق المركبة فوق سطح الأرض.