لافروف: خطط واشنطن في الفضاء ستؤدي إلى سباق تسلح عالمي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده حيال نشر الولايات المتحدة أسلحة في الفضاء، مما سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق تسلح عالمي.

ريو دي جانيرو- سبوتنيك. قال لافروف في كلمته خلال جلسة وزراء خارجية دول بريكس: "قلقون حيال خطط الولايات المتحدة الجاري تنفيذها بشأن نشر أسلحة في الفضاء، مما سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق تسلح عالمي".

كما أشار لافروف إلى أن الخطر الذي يهدد الأمن الدولي يتمثل في زيادة الميزانيات العسكرية، وهدم بنية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي التي تشكلت على مدى عقود. وكمثال على ذلك، أشار لافروف إلى انهيار معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

هذا واقترحت روسيا والصين في عام 2008 في مؤتمر نزع السلاح، مناقشة مشروع معاهدة بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.

وتهدف الوثيقة إلى الحفاظ على الفضاء الخارجي للاستخدام والبحث للأغراض السلمية على قدم المساواة بين جميع الدول.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في بداية عام 2019، أنها ستعيد دراسة إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء.