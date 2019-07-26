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    الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017

    قرار إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل... الأسباب والنتائج وإمكانية التطبيق

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إيقاف العمل بجميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأعلن عن إنشاء لجنة خاصة لتطبيق القرار.

     وقال عباس إن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على هدم إسرائيل منازل في قرية وادي الحمص الفلسطينية في الضواحي الشرقية للقدس.

    القرار واضح

    حول قرار الرئيس الفلسطيني يقول منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لـحركة فتح، في حديث لـ"سبوتنيك": حديث السيد الرئيس كان واضحا، وهو وقف جميع الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي، ولا يوجد أي تفسير آخر للموضوع.

    ويتابع: بالتأكيد سيكون هناك نتائج للقرار، واللجنة ستخرج بتوصيات وتبلغ فيها الجانب الإسرائيلي.

    وعن ردة الفعل المنتظرة من الجانب الإسرائيلي، يتساءل الجاغوب: ما ستكون ردة الفعل الإسرائيلية، فهم احتلوا الأرض وزادوا الإستيطان وسرقوا المقاصة الفلسطينية، ما هي الردة التي ستكون أسوأ من ذلك، 90% من الضفة الغربية أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحوي مستوطنات، فردة الفعل جاهزة وسابقة للقرار.

    وعن الخطوات القادمة من قبل السلطة الفلسطينية يقول رئيس المكتب الإعلامي للمفوضية: هناك لجنة أعدت خطة عمل لجميع الطوارئ التي ممكن أن تحدث مع الجانب الإسرائيلي، ويجب أن تقوم حركة فتح مع فصائل العمل الوطني بإعادة إحياء المقاومة الشعبية في المدن والمخيمات الفلسطينية.

    جدية القرار

    بدوره أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، في لقاء مع "سبوتنيك" أن أهمية القرار تكمن في جدية تنفيذه، ويوضح: الشيء الأهم هو أن يكون هناك تنفيذ لهذا القرار، بمعنى أن القرار يشمل الاتفاقيات كلها بما فيها أشكال التنسيق الأمني، فهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضايق إسرائيل، وبالتالي المهم أن يكون هناك تنفيذ سريع للقرار الذي كان قد اتخذ أكثر من مرة في المجلس المركزي الفلسطيني، والذي طال أمد انتظار تنفيذه.

    ويكمل: إذا نفذ هذا القرار يعني فتح الطريق لاستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة، يتبناها الفلسطينيون في مواجهة عملية الضم الفعلي للضفة الغربية، والتي تجلت في عملية الهدم في وادي الحمص.

    وعن ردة الفعل الإسرائيلية يعتقد البرغوثي بأنها غير مهمة لأن الإسرائليين قاموا بكل الردات الممكن فعلها، ويضيف: الفلسطينيون يتعرضون لقضم وتهويد في وطنهم كل يوم، ولم يعد هناك ما يمكن انتظاره، فإسرائيل لم تبق شيء لم تمزقه ومزقت كل الاتفاقيات، أوسلو خرقوه طولا وعرضا، ولم يعودوا يعترفوا لا بمناطق ألف ولا باء ولا جيم، أوقفوا تطبيق الاتفاق واتفاق الحل النهائي، وبالتالي هم عملوا على تجميد اتفاق أوسلو وتطبيقه، والجيش الإسرائيلي أعاد اجتياح جميع المناطق الفلسطينية منذ عام 2002.

    ويكمل: أخطر ما يجري الآن هو عملية الضم والتهويد الجارية على قدم وساق وبدعم أمريكي، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى ردود فعل إسرائيلية، فهي سبقت أصلا القرار الفلسطيني.

    وفي حال إذا ما كان هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الممارسات الإسرائيلية، يقول يقول مصطفى البرغوثي: نأمل أن يكون هناك خطة عمل والأمر يتطلب ذلك، وهناك مؤشرات على جدية القرار، أولها ان يكون القرار موضع التطبيق، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، والثاني أن تجري جهود لتوحيد كل الفلسطينين في قيادة وطنية موحدة، ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطيني، وكسر الانقسام وتوحيد الصف هو أهم ما نحتاجه.

    ويختم: أهم الخطوات في هذه المرحلة هو تعزيز المقاومة الفلسطينية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وتوحيد الصفوف الوطنية.

    أسباب وعواقب القرار

     ويرى كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية أندريه تشوبريغين في حديث مع "سبوتنيك"، أسبابًا أخرى في البيانات التي تم الإدلاء بها، ويقول: ليس فقط هذا القرار رد فعل على صفقة القرن من قبل جاريد كوشنر، والتي أشعرت حكومة نتنياهو بأنها في موقف من الحرمة الكاملة، هذه الخطوة من قبل عباس تؤدي إلى توحيد كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، والتي بدورها قد تؤدي إلى تغيير في ميزان القوى.

    ويضيف الخبير الروسي: يخاطر القرار بتغيير ميزان القوى وتكوين الدول الداعمة للفلسطينيين، وحتى قد يؤدي إلى التصعيد، وقد يؤدي موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يتعارض مع الولايات المتحدة، إلى تفاقم جديد للمواجهة السياسية حول المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية.

    ويتابع: قد تلعب المملكة العربية السعودية التي تتبع منذ فترة طويلة مسارًا للتقارب مع إسرائيل، دورًا معاديًا بشكل غير متوقع للفلسطينيين، لقد شعر عباس وحماس بالملل منذ فترة طويلة من اللاعبين الإقليميين بسبب موقفهم المتغير باستمرار وعدم الرغبة في التفاوض.

    ويواصل تشوبريغين: من الممكن تمامًا إعادة تشكيل تركيبة الأطراف، في الوقت نفسه ليس لصالح الفلسطينيين - بحكم الواقع، ومن الناحية القانونية على الأرجح ستواصل جامعة الدول العربية دعمها الشفهي للسلطة.

    وعن ردة الفعل الإسرائيلية يقول الخبير الروسي: ستواصل إسرائيل سياسة الضغط على الفلسطينيين - طالما أن الولايات المتحدة ، في مواجهة الإدارة الحالية ، ستحافظ عمياء على خط نتنياهو المتشدد. انهم ببساطة لا يمكن أن تتوقف. سيحاول الإسرائيليون وضع رام الله في موقع عريض ، ويغلقون القنوات الاقتصادية والمالية ، والمياه ، والطاقة ،

    لا تغيير في الوضع

    يعتقد غريغوري لوكيانوف خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هناك افتقارا كاملا تقريبا إلى احتمالات تطور الوضع، حتى بعد إلغاء الاتفاقيات، ويشرح: يبدو لي أنه لن تكون هناك عواقب لهذه الخطوة، جميع النقاشات الأخيرة تدور حول "صفقة القرن" ، ومفهوم شراء حل لقضية الشرق الأوسط على المدى المتوسط، إن رغبة الفلسطينيين في اتخاذ هذا الموقف أو عدم اتخاذ هذه الخطوة لا تأثر على إسرائيل.

    ويظن لوكيانوف أن بإمكان إسرائيل ببساطة تجاهل هذه الخطوة، ويضيف: لا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية ترى لنفسها ضرورة الرد على جميع تصريحات قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، موقف بنيامين نتنياهو تجاه القيادة الفلسطينية متشكك للغاية، وبالتالي ليس من المنطقي انتظار أي خطوات جدية.

    ويتابع: نحن نتعامل مع مؤامرة دنيوية ومنتظمة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي استمر وسيستمر في المستقبل المنظور دون أي أمل جاد في حدوث تغييرات جذرية.

    ماذا نتوقع من الإسرائيليين؟

    الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ماريا مخموتوفا، تتفق مع ما قاله لوكيانوف، وتقول: القضية الفلسطينية الإسرائيلية في طريق مسدود، وهذه التصريحات والإجراءات لعباس لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الجمود القائم.

    وتضيف مخموتوفا: من إسرائيل لا يمكن للمرء إلا أن يتوقع تعزيز النظام الأمني، وعمليات تفتيش أكثر شمولاً عند نقاط التفتيش، وإغلاق بعضها عندما يحدث تصعيد أكبر، وبناء أسرع لجدار الفصل في جنوب الضفة الغربية.

    انظر أيضا:

    العالول: الاتفاقات مع إسرائيل يلتزم بها الفلسطينيون فقط ولذلك أوقفناها
    الكلمات الدلالية:
    اتفاقية, السلام, الضفة الغربية, محمود عباس, فلسطين, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, نتنياهو
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