الإعلام الصيني: "تو- 160" الروسية وجهت صفعة للناتو

نشر موقع "سوهو" الصيني، يوم الأربعاء الماضي، تقريرا حول مشاركة روسيا مع الصين في مناورات "BALTOPS 2019" .

وجاء في التقرير "أرسلت روسيا قاذفتين من طراز "تو- 160" إلى المجال الجوي فوق منطقة بحر البلطيق للمشاركة في المناورات التي استمرت حتى يوم 21 حزيران/ يونيو الماضي ."

وتابع التقرير "سببت مقاتلات تو -160 حالة من الخوف كونها تمتلك قوة قتالية كبيرة تمكنها من الطيران لمدة 23 ساعة متواصلة، وتجاوز 12 ألف كيلومتر دون التزود بالوقود، وتتجاوز سرعتها سرعة الصوت."

وبحسب التقرير تستطيع مقاتلات "تو- 160" التي يطلق عليها لقب "ترسانة متنقلة" إسقاط القنابل النووية وإطلاق صواريخ كروز، ويبلغ الحد الأقصى للحمل القتالي فيها 45 طنًا.

وذكر الموقع قامت كل من فنلندا والسويد بمحاولات لاعتراض "تو -160" من خلال إرسال مقاتلة "إف – 16" و"JAS-39" على التوالي إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل واستكملت المقاتلات الروسية رحلتها.

"وتعليقا على ذلك كتب "سوهو" "لقد أصبحت هذه الإجراءات غير المتوقعة من جانب روسيا بمثابة صفعة في وجه دول الناتو" .