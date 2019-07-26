القوات التركية تقضي على أردوغان أونال في جبال قنديل

نفذت الاستخبارات والجيش التركيين عملية في جبال قنديل شمالي العراق، أول أمس الأربعاء، تمكنا عبرها من تحييد أردوغان أونال، الملقب بـ"دوغان نورهان"

أكدت مصادر أمنية تركية تحييد أردوغان أونال، من منظمة "بي كا كا" حرض على الهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة في مدينة أربيل بكردستان العراق.

وذكرت المصادر، أن "الاستخبارات والجيش التركيين نفذا عملية بجبال قنديل شمالي العراق في 24 يوليو/ تموز الجاري (الأربعاء) تمكنا عبرها من تحييد الإرهابي أردوغان أونال الملقب بـ"دوغان نورهان"".

ونوهت المصادر لوكالة "الأناضول" أن أونال واحد من بين الأعضاء الخمسة في ما يسمى بـ"مجلس الاستخبارات"، المرتبط بشكل مباشر بـجميل بايق، القيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبيّنت أن "أونال انضم لصفوف المنظمة الإرهابية عام 1990، وحبس في تركيا بين عامي 1994 و1998، ليعود إلى الانضمام لصفوف المنظمة بعد خروجه من السجن".

وشددت المصادر على أن "العملية الأخيرة، تعد الثانية من نوعها التي تستهدف فيها القوات التركية قياديي المنظمة الإرهابية في معقلها بجبال قنديل".

وتابعت "العملية الأولى نفذتها قوات الأمن التركية في 27 يوينو/ حزيران الماضي، حيث حيدت عبرها القيادي الإرهابي عضو ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي"، غريب محمد الملقب باسم "هالمات ديار".

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الخارجية التركية، عبر بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.