فيتامين يبطئ بشكل كبير تطور مرض السكري من النوع الثاني

اكتشف علماء من جامعة "لافال" الكندية أن فيتامين "د" يبطئ بشكل كبير من تطور مرض السكري من النوع الثاني.

كما بينت الدراسة التي نشرت على المجلة الأوروبية للغدد أن فيتامين "د" يساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الأولية للمرض.

كما أشار الخبراء إلى أن المتطوعين استهلكوا خلال ستة أشهر، جرعة من فيتامين "د" وهي أعلى بخمس إلى عشر مرات من المعتاد، وفي نهاية التجربة لاحظ الباحثون تحسنا في حالة الأشخاص الذين لديهم استعداد لتطور مرض السكري وكذلك الذين يعانون من أعراض المرض في مراحله الأولى.

في الوقت نفسه، لم تسجل أية تغيرات لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض منذ مدة طويلة.

وقال أحد الخبراء "قد يكون هذا بسبب حقيقة أن التحسن في وظيفة التمثيل الغذائي يصعب اكتشافه لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض منذ مدة طويلة أو هناك حاجة إلى وقت علاج أطول للحصول على تأثير إيجابي".

يذكر أن العلماء قد تمكنوا في 21 تموز/ يوليو الجاري من التوصل إلى السبب الرئيسي للوفاة المبكر لدى النساء المصابات بداء السكري.