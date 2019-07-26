غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين

غرقت سفينة شحن إيرانية تحمل اسم "شباهنك"، اليوم الجمعة، بعد أن تعرضت لحادث بالقرب من المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في بحر قزوين.

أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء "لنكران" في بحر قزوين.

وذكرت أن السلطات في أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، وأنقذت جميع طاقم السفينة وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات، كما نقلت وكالة "إرنا".

وأعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد، أن تسرب المياه وراء غرق سفينة "شباهنك" في المياه الإقليمية لأذربيجان في بحر قزوين منوها إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة.

وأضاف جليل إسلامي في حديث مع "إرنا" اليوم الجمعة أن سفينة الشحن الإيرانية شباهنك كانت متجهة من ميناء انزلي شمال إيران إلى ميناء ماخاش كالاي في روسيا.

وقال إن السفينة كانت تحمل حمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء استاراى في أذربيجان في منطقة لنكران، وبعد ذلك طلب طاقم السفينة المساعدة، ونظرا لقرب السفينة من جمهورية أذربيجان، فإن فرق الإغاثة الأذربيجانية اتجهوا إلى مكان الحادث وأنقذوا طاقم السفينة.

وصرح إسلامي بأن طاقم السفينة يتألف من 7 إيرانيين وهنديين.