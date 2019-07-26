ترامب لمنظمة التجارة: نوقف التعامل مع قطر والكويت والإمارات خلال 90 يوما

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مذكرة كلف بموجبها مكتب التمثيل الأمريكي لدى منظمة التجارة العالمية، بدراسة إمكانية إصلاحات منظمة التجارة العالمية بسبب عدم تناسق وضع بعض البلدان المعلنة بأنها نامية.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في نص مذكرة نشرها البيت الأبيض: "7 من أغنى 10 اقتصادات في العالم، تقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد عند تعادل القوة الشرائية - بروناي وهونغ كونغ والكويت وماكاو وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة - تدعي في الوقت الحاضر، أنها "دول نامية"، فضلا عن المكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا التي أيضا تطالب بهذا الوضع".

وتضمنت المذكرة وفقا لوكالة "رويترز" وقف معاملة مثل تلك الدول معاملة الدول النامية فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ما لم يتحقق "تقدم ملموس" صوب إصلاح الوضع في غضون 90 يوما.