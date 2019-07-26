طوارئ في مطار أمريكي بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن سلطات مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك، رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مصدر أمني قوله، إن سلطات إنفاذ القانون، ألقت اليوم الجمعة القبض على شخص بتهمة الإرهاب، بعدما حاول السفر إلى أفغانستان، من أجل الانضمام إلى حركة "طالبان".

ورفض المصدر الأمني أو سلطات المطار، الكشف عن هوية الرجل الملقى القبض عليه بعد.

كما لم يكشف المصدر، عن كيفية معرفة جهات إنفاذ القانون أن الرجل الملقى القبض عليه كان سيسافر من أجل الانضمام إلى طالبان أم سيسافر لأي غرض آخر.

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية، أن الرجل تم إلقاء القبض عليه، بينما كان يحاول أن يركب طائرة متجهة إلى باكستان.

🚨 BREAKING🚨



Bronx man arrested at JFK Airport on terror-related charges for attempting to fly to Afghanistan to join Taliban, fight against Americans.



Unclear what part of the Bronx he is from but considerable portion of Bronx is represented by AOC.https://t.co/yqrJxevMmq — Benny (@bennyjohnson) July 26, 2019

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يمثل الرجل أمام محكمة فيدرالية أمريكية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن الرجل لم يكن يشكل أي تهديدا على مطار كينيدي أو على البلاد في الوقت الحالي، لكنه تم اعتقاله بعدما علمنا أنه كان ينوي التوجه إلى "طالبان".