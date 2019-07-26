ترامب: لست منزعجا من صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالاستياء أو الانزعاج من إجراء كوريا الشمالية تجارب لصواريخ باليستية قصيرة المدى.

قال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض نقلتها وكالة "رويترز": "كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس، وأنا لا أشعر بأي استياء أو انزعاج من هذا الأمر".

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها "إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن العسكريين يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".

وأعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن إطلاق جارتها الشمالية لصاروخ قصير المدى من نوع جديد ليغطي مسافة 690 كم.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قال أمس الخميس، إن على كوريا الشمالية وقف الأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة، وذلك بعد تقارير عن إجراء كوريا الشمالية اختبارا جديدا للصواريخ.

ويعد ذلك أول اختبار صاروخي لبيونغ يانغ منذ الاجتماع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، في يونيو/ حزيران الماضي.

ذكرت شبكة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية"، "تحذيرا إلى "دعاة الحرب في كوريا الجنوبية".

وقالت الوكالة إن كيم "قام شخصيا بتنظيم وتوجيه عملية إطلاق "نظام الأسلحة الحديث" يوم الخميس، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقا في البحر، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ليس أمامنا سوى تطوير أنظمة أسلحة فائقة القوة دون توقف للتخلص من التهديدات المحتملة والمباشرة لأمن بلادنا والموجودة في الجنوب".

واتهم كيم جونغ أون، الكوريين الجنوبيين "بالرياء" لقولهم إنهم يدعمون السلام، لكنهم يقومون في الوقت نفسه باستيراد أسلحة جديدة ويجرون مناورات عسكرية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن على رئيس كوريا الجنوبية التخلي عن هذه "الأفعال الانتحارية" كما "عليه ألا يرتكب خطأ تجاهل التحذير".