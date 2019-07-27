ترامب وماكرون يناقشان "التهديد الإيراني على حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز"

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقشا "التهديد المستمر لإيران على حركة الملاحة التجارية " في مضيق هرمز.

واشنطن، 27 يوليو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش الطرفان عدد من القضايا بما في ذلك الرد على التهديد المستمر الذي تفرضه إيران على النقل التجاري في مضيق هرمز".