البحرية الليبية تنقذ 269 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، أنقاد 269 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

طرابلس – سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك": "بناء على بلاغ، تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل الزورق فزان يوم الخميس 25 يوليو 2019 من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 87 مهاجر غير شرعي كلهم رجال".

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية إلى أن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 60 ميل شمال شرق طرابلس"، مضيفا أنه "تم نقل المهاجرين غير شرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إيواء جنزور".

في سياق متصل أكد قاسم أن هناك عملة إنقاذ أخرى لقاربين مطاطيين جاء خلال عمليتي إنقاذ منفصلتين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أنه:

"بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق أوباري يوم الخميس 25 يوليو 2019، من إنقاذ قاربين مطاطيين في عمليتي إنقاذ منفصلتين على متنهما 182 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 9 نساء وطفلين".

وتابع قائلا، إن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 70 ميل شمال القره بوللي"، مضيفا أنه "تم نقل المهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".