ترودو و جونسون يناقشان العلاقات بين كندا و بريطانيا عقب " بريكست "

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون ، تطوير العلاقات بين بلديهما عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

قالت الحكومة الكندية في بيان نشر على موقعها : ان " الطرفان أكدا التزامهما انتقال مرن للتجارة الثنائية بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

فضلا عن ذلك يتطلع ترودود للعمل مع جونسون في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتجارة الدولية، تغير المناخ، حقوق الإنسان، حرية الإعلام، والعلاقات مع الصين، أوكرانيا، والحفاظ على النظام العالمي.

وقد فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة. وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية جريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب.

ويخلف رئيس الوزراء الجديد، تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".