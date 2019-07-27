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08:13 27 يوليو/ تموز 2019
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    إف 35 سو35

    عضو في حلف الناتو قاب قوسين من شراء مقاتلات من روسيا

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    العالم
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    أصبحت روسيا، برأي خبراء عسكرين غربيين، قاب قوسين أو أدنى من أن تبيع طائراتها "سو-35إس" إلى تركيا.

    وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الذي دعم وجهة النظر هذه حينما أعلن أن تركيا ستجد بديلا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية.

    وأعلن الرئيس التركي ذلك بعد أن توعدت الولايات المتحدة بإقصاء تركيا من مشروع تصنيع طائرات "إف-35" في حال اشترت وسائط الدفاع الجوي من روسيا ورفضت شراء منظومات صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات.

    ويشار إلى أن مقاتلات "سو-35إس" الروسية قد تكون البديل الذي تحدث الرئيس أردوغان عنه. وكان سيرغي تشيميزوف رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا العسكرية في روسيا، قد أكد استعداد روسيا لتوريد طائرات "سو-35إس" لتركيا إذا شاء المسؤولون الأتراك ذلك.

    وتحتاج تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، إلى 100 مقاتلة جديدة، بحسب "ناشيونال إنترست"، ويمكنها أن تحصل على الطائرات اللازمة من روسيا لتواصل العمل بهدوء في مشروع إنشاء مقاتلة الجيل الخامس التركية.

    ولا يمكن أن يخسر مَن يشتري طائرات "سو-35إس" وفقا لـ"ناشيونال إنترست"، فهذه الطائرة تتحلى بمواصفات فنية منقطعة النظير، ويمكن استخدامها لكسب المعارك الجوية وتوجيه الضربات للأهداف الأرضية.

    انظر أيضا:

    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    "روستيخ": مستعدون للعمل على توريد "سو - 35" إلى تركيا
    مصدر عسكري تركي لـ"سبوتنيك": أردوغان سيدرس فكرة شراء مقاتلات "سو 35" من روسيا
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, طائرات, شراء, تركيا
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