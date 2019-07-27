وجه بالاستعداد للحرب مع أمريكا.. سليماني يجتمع مع موالين لإيران في دولة عربية

وأفادت الوكالة، بأن "سليماني طلب من هذه الفصائل التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدا عدم وجود أي خلاف مع حكومة دمشق بهذا الشأن، على حد قول المصادر.
كما زار قاسم سليماني، حسب الوكالة، محطة T2 النفطية الواقعة في بادية دير الزور الشرقية، على خط النفط الواصل بين سوريا والعراق، مشيرة إلى أن "زيارة سليماني إلى سوريا تزامنت مع استئناف واشنطن تدريب عناصر "الجيش السوري الحر" في قاعدة التنف جنوب سوريا، بعد توقف دام نحو عام".
وتأتي هذه الأنباء على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ما يثير مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط.
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