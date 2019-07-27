إعلام: اجتماع إسرائيلي أمريكي سري لمناقشة التهديدات الإيرانية

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الجمعة، أن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون ديرمر، التقى الأسبوع الماضي، في ولاية ألاسكا الأمريكية، بمسؤولين أمريكيين، لمناقشة العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بشأن إيران.

ونقلت القناة العبرية على لسان مسؤولين إسرائيليين إنها لم تكن رحلة عادية إلى إحدى الولايات الأمريكية، كما يفعل ديرمر في كثير من الأحيان، بل كانت زيارة مهمة ودراماتيكية، تم خلالها مناقشة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية.

وأفادت القناة العبرية بأن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وطيدة جدا، حيث تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

وعزت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني السبب الحقيقي وراء زيارة ديرمر الأخيرة لولاية ألاسكا، العمل على زيادة التعاون الأمني مع الطرف الأمريكي.

وأشارت القناة إلى أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى، الأربعاء الماضي، من نوع "شهاب 3"، الذي يصل إلى مسافة 1000 كيلومتر.