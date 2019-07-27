لحظة غرق سفينة الشحن الإيرانية (فيديو)

نشرت وكالات أنباء إيرانية مقطع فيديو يظهر غرق سفينة شحن تابعة لإيران قرب شواطئ أذربيجان، بعد تسرب المياه إلى داخلها، مع إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وكان نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، أكد أن سفينة الشحن "شباهنك" كانت متجهة من ميناء أنزلي شمال إيران إلى ميناء محج قلعة في روسيا.

وأضاف أنها تزودت بحمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء أستارا في أذربيجان في منطقة لنكران.

وقالت الهيئة البحرية الأذربيجانية أمس، إن السفينة أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء لنكران في بحر قزوين.

وأرسلت السلطات مروحيتين وزوارق إلى الموقع، وأنقذت جميع أفراد الطاقم وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.