الغواصة الأمريكية "أوكلاهوما سيتي" تحط بميناء في كوريا الجنوبية

وصلت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء في كوريا الجنوبية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين

وأفادت مصادر حكومية أن الغواصة الأمريكية "أوكلاهوما سيتي" توقفت بميناء بوسان الجنوبي للتزود بالإمدادات واستراحة طاقمها، والتي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل، وفق وكالة يونهاب.

وأضافت المصادر أن السفينة وصلت إلى الميناء في نفس اليوم الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية صاروخين من شبه جزيرة هودو بالقرب من مدينة ونسان الساحلية في الشمال.

تعد الغواصة ثاني سفينة تابعة للبحرية الأمريكية يتم تسميتها على اسم المدينة الأمريكية أوكلاهوما سيتي. بدأ تشغيل الغواصة في 9 تموز/يوليو 1988 ويقع ميناؤه الرئيسي في غوام.

هذا وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا كبيرا بعد إطلاق شوريا الشمالية لعدد من الصواريخ الباليستية، الأمر الذي أزعج دول الجوار كاليابان وكوريا الجنوبية، رغم المحادثات التي أجرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لحل الازمة في المنطقة.