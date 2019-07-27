لقاء قريب يجمع ترامب وجونسون في فرنسا

وأكدت وكالة "رويترز" أن الاجتماع سيعقد خلال قمة "مجموعة الدول السبع" في مدينة بياريتز الفرنسية، ولم يتم تحديد تفاصيل اللقاء.

وناقش قادة البلدين في محادثة هاتفية يوم أمس الجمعة، آخر التطورات مع إيران، وشددوا على أهمية تكثيف الجهود بشأن هذه القضية، واتفقوا على بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فور تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق أشاد الرئيس الأمريكي، ببوريس جونسون، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال ترامب في خطابه "لدينا رجل جيد سيكون رئيس وزراء بريطانيا الآن"، في إشارة إلى جونسون، مضيفاً أنه ذكي وأن الناس يدعونه "ترامب بريطانيا".

وتولى بوريس جونسون رسمياً منصب رئيس وزراء بريطانيا يوم 24 تموز/ يوليو الجاري.