الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما بحل المجلس الأعلى للسلام

صرح الناطق باسم الرئاسة الأفغانية بأن الرئيس وقّع، اليوم السبت، مرسوما بحل المجلس الأعلى للسلام ونقل مهامه إلى وزارة الدولة لشؤون السلام.