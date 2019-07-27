المحكمة تسمح لترامب باستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار مع المكسيك

وقد صوت خمسة قضاة لصالح هذا القرار، وصوت أربعة ضده. وهكذا، ألغت المحكمة العليا قرارا آخرا، الذي اعتبر أنه من غير القانوني إنفاق أموال من ميزانية الدولة لبناء الجدار

هذا وأمر الرئيس الأمريكي بإعادة توجيه جزء من أموال البنتاغون، المخصصة لمكافحة المخدرات لبناء جزء من الجدار يبلغ طوله حوالي 160 كم.

وشارك ترامب بهذه الأخبار على تويتر، "انتصار عظيم لأمن الحدود وسيادة القانون!".

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

ويستمر معارضو بناء الجدار من ديمقراطيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حماية البيئة بمقاومة إدارة ترامب بهذا الشأن.

وقال درور لادن، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "هذه ليست النهاية... سنطلب من المحكمة تسريع إجراءات الاستئناف الحالية لوقف الأضرار التي لن نتمكن تعويضها والتي لن نتمكن تجنبها من الجدار الحدودي الذي يريد بناؤه ترامب".

كان بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أحد الوعود الرئيسية لحملة ترامب. في الوقت نفسه، تسببت مسألة تمويل الجدار الحدودي في خلاف كبير في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين رفضوا تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، وهو ما طلبه ترامب.

بسبب هذه النزاعات، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، كان هناك تعليق لعمل الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، محطماً بذلك السجل التاريخي من حيث مدته. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الجدار، أعلن دونالد ترامب فرض حالة الطوارئ في الولايات المتحدة.