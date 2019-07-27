الكشف عن عرضين مغريين من أمريكا وبريطانيا إلى إيران عبر عمان

كشف موقع "نادي المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، عن حمل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، رسالتين هامتين من لندن وواشنطن إلى طهران.

وأفاد حساب "نادي المراسلين الشباب" على "تويتر"، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق "بعدها بساعات".

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء "صفقة القرن".

شنیده ها حاکی از آن است که سفر وزیرخارجه #عمان با هدف رساندن ۲ پیام است



۱. انگلیس پیشنهاد داده است که چند ساعت پس از آزادسازی #نفتکش_انگلیسی، نفتکش ایران آزاد می‌شود



۲.به پیشنهاد جرد کوشنر، در قبال عقب نشینی ایران از #معامله_قرن، بخش هایی از دارایی ایران بواسطه عمان آزاد می‌شود pic.twitter.com/mcUTfPSHwV — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) July 27, 2019

​يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران في وقت سابق، اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر": "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.