شمخاني: من واجبنا ضمان أمن مياه الخليج والتدخل الأجنبي سيزيد المشكلات

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن بلاده ترى ضمان أمن مياه الخليج من واجبها.

طهران، سبوتنيك. وشدد شمخاني على ضرورة حل مشكلات المنطقة من خلال التعاون بين البلدان، وأن التدخل سيزيد من المشاكل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن شمخاني قوله ، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، ما قوله:

إن إيران ترى أن من واجبها ضمان أمن مياه الخليج، وإيقاف الناقلة البريطانية كان قانونيا، وجاء لحفظ سلامة الملاحة الدولية.

وشدد شمخاني على أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يأتي من خلال التعاون بين الدول، وقال:

إنه يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الوسائل الداخلية والقدرات الداخلية والتعاون بين بلدان المنطقة، ولن يكون للتدخل الأجنبي في المنطقة أي تأثير سوى زيادة المشكلات.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران في وقت سابق، اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر":

سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.