ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل تتفق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة

أعلنت ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل اتفاقها على خوض الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن قائمة مشتركة.

القدس- سبوتنيك وأكد قادة الأحزاب، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة الناصرة اليوم السبت، بغياب حزب التجمع الديموقراطي الذي أعلن أن قراره النهائي سيعلن عنه بعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم غد الأحد، أن القرار النهائي عن القائمة المشتركة سيعلن الخميس القادم.

والأحزاب الثلاثة التي شاركت في المؤتمر هي: الجبهة الديموقراطية للسلام، والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة.

وتوصلت الأحزاب الثلاثة إلى اتفاق أولي يتم بموجبه تعيين النائب أحمد الطيبي عن حزب (العربية للتغيير) بشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، وأن يشغل النائب إمطانس شحادة المنصب الثاني في القائمة بعد أيمن عودة (الجبهة الديموقراطية للسلام) وذلك بعد تنازل النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة) لتسهيل عملية إقامة القائمة، وسيشغل النائب أحمد الطيبي المكان الرابع في القائمة.

يذكر أن انتخابات الكنيست المقبلة التي تقرر إعادة إجراؤها، ستجرى في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأمام الأحزاب العربية تحد كبير لاستعادة ثقة الجمهور العربي الذي يشكل خُمس المصوتين والذي سجل أيضا في الانتخابات الأخيرة نسبة منخفضة بالإقبال على التصويت وضعت مصير الأحزاب العربية خلال الساعات الأخيرة من التصويت في خطر هدد مصيرها.

ويمكن أن تسهم زيادة نسبة التصويت بالانتخابات في المجتمع العربي بحصول القائمة على عدد كبير من المقاعد.