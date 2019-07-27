نيجيريا تسلم أنقرة 4 أتراك مخطوفين

سلمت السلطات النيجيرية، اليوم السبت، 4 مواطنين أتراك كانوا مختطفين غربي البلاد، إلى سفارة بلادهم في العاصمة، أبوجا، عقب تحريرهم.

ونقلت السلطات النيجيرية الأتراك من ولاية كوارة (غرب)، التي تبعد 500 كم عن أبوجا عبر مروحية، مؤكدا أن حالتهم الصحية جيدة. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار السفير التركي في أبوجا، مليح أولواران، إلى انتهاء الحزن والقلق اللذين استمرا لمدة أسبوع، قائلا:

نحن سعداء بانتهاء هذه الفترة، وبرؤية مواطنينا الأربعة في سفارتنا وذلك عقب اختطافهم السبت الماضي.

وأشار إلى أن تحرير المختطفين جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها السفارة مع السلطات النيجيرية، مضيفا:

كنا على اتصال دائم مع السلطات منذ بداية الحدث، وأود أن أشكرهم كثيرًا.

وأكد ياسين تشولاق، أحد المحررين الأربعة، أنه جرى اختطافهم على يد مسلحين مجهولين، بينما كانوا جالسين في أحد المقاهي، وجرى اقتيادهم مشيا على الأقدام لمدة ساعتين، وعقب ذلك جرى نقلهم على متن دراجات نارية.

وقال:

طيلة مدة الاختطاف التي استغرقت أسبوعا، كان المختطفون يفرضون علينا الانتظار في الغابة خلال النهار، وحينما يحل المساء كانوا يقتادونا مشيا على الأقدام.

وأضاف: "لمدة أسبوع شربنا الماء وأكلنا الخبز فقط وأحيانا كنا نتناول ثمار البطيخ التي عثرنا عليها في حقول مررنا منها".

والسبت الماضي، اختطف مجهولون في ولاية كوارة، 4 مواطنين أتراك، فيما تمكنت سلطات الأمن، الجمعة، من تحريرهم، إثر عملية مشتركة للشرطة والجيش.

والمواطنون الأربعة هم: ياسين تشولاق، وشنار باشا، وأرغون يورداكول، وسيد أمره تشيليك.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري، تعرض 10 بحارة أتراك لعملية خطف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم لإنقاذهم.