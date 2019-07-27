فيديو... يطارد أصحابه بـ”طائرة مقاتلة” لأنهم لم يقوموا بدعوته لحفلة شواء

تحولت لقطات فيديو مصورة إلى قضية صنعت الجدل في البرازيل ودول أخرى عديدة، بعدما قام شاب بممازحة أصدقائه، بطريقة غريبة وتصويرها.

وتظهر لقطات الفيديو المصورة، كيف راح هذا الأخير يقوم بمطاردة أصدقائه، الذين نظموا جلسة شواء ولم يقوموا بدعوته..

الغريب في الأمر، هو أن الشاب قام بمطاردة أصدقائه باستعمال درون ، بعدما زودها بمفرقعات نارية، فتحولت من طائرة صغيرة إلى ما يشبه الطائرة المقاتلة، التي في الحروب .

وتبين لقطات الفيديو كيف كانت الدرون تطلق رشقات من النار في كل الاتجاهات.

وعلى الأرض، كان بعض الشباب من ضحايا تلك المزحة يجرون في كل الاتجاهات ويتهافتون على الاختباء والتحصن في مواقع غير مكشوفة.

وقد انتشرت مقاطع الفيديو تلك بشكل غير مسبوق، ليتبين في الأخير أن صاحب الفكرة ومن صورها هو شاب لديه مليوني متابع على حسابه في أنستغرام، إسمه لوكاس ألبرت.

وعلق لوكاس على الفيديو بعبارات كتبها باللغة البرتغالية قائلا: “قام أصدقائي بإعداد المشاوي في الشارع ولم يدعوني، أنظروا إلى ما فعلته بهم”.