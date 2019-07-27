احتجاجات في إسطنبول ضد ترحيل السوريين (فيديو وصور)

نظمت عدد من المؤسسات الحقوقية وقفة احتجاجية في العاصمة التركية، إسطنبول، اليوم السبت، احتجاج على قرار ترحيل السوريين الذين ليس لديهم بطاقات تسجيل في المدينة حتى 20 أغسطس/آب القادم.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل العديد من المؤسسات التركية، بما في ذلك: جمعية حرية الفكر وحقوق التعليم (Özgür-Der)، وجمعية حقوق اللاجئين، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين (Mazlumder)، ورابطة المحامين.

İstanbul Valiliği’nin İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması yönündeki kararını protesto etmek üzere ÖzgürDer, Mülteci Hakları Derneği, MazlumDer ve Hukukçular Derneği, Saraçhane Parkında toplandı. pic.twitter.com/RDJkYK7d24 — Burcu Okutan (@burcuokutann) July 27, 2019

ووفقًا لـ"سبوتنيك"، شارك حوالي 50 إلى 60 شخصًا في هذا الحدث، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، علاوة على ذلك، لم يتمكن السوريون أنفسهم من الانضمام إلى الاحتجاج.

وأفيد أنه خلال هذا الحدث كان هناك قتال بين مجموعة من المواطنين الذين هتفوا بشعارات "تركيا للأتراك وستبقى تركية" وأعضاء جمعية حرية الفكر وحقوق التعليم (Özgür-Der).

© Sputnik . Burcu Okutan احتجاجات في تركيا ضد ترحيل السوريين

وألقى ضباط الشرطة على حاملي الشعارات وتم اعتقال اثنين منهم، بينهم امرأة. وحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك"، وقعت مشاحنات بين أعضاء الجمعيات أنفسهم الذين شاركوا في الاحتجاج، في بعض الأحيان.

© Sputnik . Burcu Okutan احتجاجات في تركيا ضد ترحيل السوريين

ذكرت إدارة إسطنبول يوم 22 يوليو/تموز، أن اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية قبل 20 أغسطس/آب. وتمت الإشارة، أن اللاجئين السوريين الذين لن يمتثلوا لهذا الأمر سيتم إرسالهم قسراً إلى المحافظات المعنية، وفي الوقت الحالي، إسطنبول لا ترحب باللاجئين.