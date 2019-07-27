الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم تمرينا عسكريا بمنطقة غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يجري، غدا الأحد، تمرينا عسكريا في غلاف قطاع غزة لتحسين جاهزية القوات.

رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "يبدأ، الأحد 28 يوليو / تموز، في ساعات الظهيرة تمرين عسكري في مدينة أشكلون وفِي غلاف غزة يتوقع انتهائه صباح الأربعاء".

وأضاف أدرعي: "خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى المروحيات الحربية والطائرات المتنوعة والحديث عن التمرين العام لفرقة غزة، الذي يعتبر مرحلة مهمة إضافية في عملية حددها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي منذ توليه مهام منصبه والهادفة لتحسين الجاهزية لمعركة في قطاع غزة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق وفي إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2019".

ومؤخرا، هاجم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، منتقديه على التوصل لاتفاق تفاهم مع حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يوجهه هو أمن إسرائيل وإذا اقتضت الضرورة القيام بعملية عسكرية جديدة فإنه لن يتردد بإصدار الأوامر.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة تسببت بإحراق مساحات كبيرة من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ"مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس / آذار 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/مايو الماضي برعاية مصرية وقطرية وأممية بحسب تقارير صحفية.