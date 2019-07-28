مقتل وإصابة العشرات في هجوم لـ"طالبان" على ولاية غزني شرقي أفغانستان

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مقتل وإصابة العشرات في هجوم لـ"طالبان" على ولاية غزني شرقي أفغانستان

يتبع...