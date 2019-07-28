طهران تكشف شخصية مفاجئة قد ترسلها لإجراء مقابلة مع بومبيو ردا على طلبه

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران، مستعدة لإرسال الصحفية مرضية هاشمي، والتي احتجزت في واشنطن سابقا، لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

طهران - سبوتنيك. وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "بومبيو طلب إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية ردا على مقابلات ظريف، نحن لا مشكلة لدينا يمكن أن نرسل له السيدة مرضية هاشمي لإجراء مقابلة معه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات. وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وقال بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض.