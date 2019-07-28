طائرات استطلاع أمريكية تواصل "إهانة" فنزويلا علانية

وجاء على صفحة القيادة الرسمية على تويتر: اليوم اخترقت طائرة الاستطلاع الأمريكية مرة أخرى بطريقة غير قانونية منطقة معلومات الطيران تحت سيطرة بلدنا، منتهكة بذلك معايير سلامة الطيران والمعاهدات الدولية، وتواصل الولايات المتحدة إهانة بلدنا والعالم بأسره علانية.

#ALERTA| Hoy una vez más aviones espías EEUU ingresan indebidamente a FIR bajo control de nuestro País violando la seguridad aeronáutica y Tratados Internacionales. EEUU continúa en franca ofensa a nuestra Patria y al mundo. Respeten a este Pueblo, que junto a la FANB quiere Paz. pic.twitter.com/ja0rlMhSBR — CEOFANB (@ceofanb) July 27, 2019

دعت قيادة القوات المسلحة لفنزويلا الولايات المتحدة إلى وقف الاستفزازات و"احترام الشعب الذي يريد السلام". ووصفت اختراق الطائرة الأمريكية "تهديد خطير من الخارج".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لغزو طائرات الاستطلاع الأمريكية فنزويلا. ففي 19 يوليو/تموز من هذا العام، كشفت جهات المراقبة عن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة في المجال الجوي لفنزويلا. ولم تستجب الطائرة لمحاولات الاتصال، لذلك تم إطلاق المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو-30" إلى السماء، التي رافقت "المقاتلة الأمريكية" للخروج من الأراضي الفنزويلية.

رداً على ذلك، اتهمت الولايات المتحدة فنزويلا "بالسعي العدواني" وراء طائرتها بمقاتلة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.