إيران تأمل أن يتوصل اجتماع فيينا لقرارات ملموسة وسريعة حول الاتفاق النووي

أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا اليوم على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران وأعضاء الاتفاق النووي عن قرارات سريعة وملموسة حول الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي قبيل بدء الاجتماع في فيينا "نحن نأمل بأن نستطيع أن نصل من خلال هذا الاجتماع واجتماع الوزراء المقبل للوصول إلى قرارات ملموسة وسريعة ولها نتائج مفيدة، وأيضا سوف نبحث في هذا الاجتماع توقيت عقد اجتماع أعضاء الاتفاق النووي على مستوى وزراء الخارجية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن لا يتأثر اجتماع دول الاتفاق النووي الإيراني بأزمة احتجاز الناقلات بمضيق هرمز وجبل طارق وإعلان واشنطن تكوين تحالف بحري لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، "آمل كثيرا أن الظروف المتعلقة باحتجاز الناقلات، وما صاحبها من تسريع تكوين ما يعرف بالتحالف البحري لسلامة الملاحة بمضيق هرمز من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الحلفاء، لن تلقي بظلالها على مناقشات الغد". وأضاف ريابكوف أن الزيادة التي أعلنت عنها إيران في إنتاجها من الماء الثقيل لا يتم بالسرعة التي تجعله يمثل مشكلة ملحة وطارئة.

وستعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا طارئا في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد بحضور وفود إيران ودول مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها إيران في إطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بالعبور بنسبة التخصيب من 3.67 الى 4.5 بالمائة.

كما يأتي الاجتماع في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الخليج بعد احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، واحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.