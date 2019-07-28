بسبب إيران.. الثانية العبرية: عقوبات أمريكية محتملة على شركات روسية وأوروبية وصينية

وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته، سيضطرون لاتخاذ قرار حاسم قبل يوم الخميس القادم بشأن إيران، إذ ربما تفرض عقوبات قاصمة على إيران، في إجراء تخاطر من خلاله بتعميق التوترات الدولية.

وأفادت القناة العبرية بأنه وحتى يوم الخميس القادم، ستضطر الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارها بفرض عقوبات على شركات أوروبية وروسية وصينية، تعمل مع المنشآت النووية المدنية التابعة لإيران.

وأوردت القناة العبرية أن توسيع العقوبات سوف يعتبر حالة من الاستمرار المباشر لحملة الضغط القصوى، والتي يؤيدها حلفاء ترامب في الكونغرس، الذين يحثون على التشدد أكثر حيال إيران، وبأن الخطوة يمكن أن تزيد وتفاقم التوترات مع إيران وعدد من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية إن إدارة ترامب المنقسمة على نفسها حول القضية، يمكن أن تترك العقوبات القائمة لفترة محددة وعدم توسيعها في هذه المرحلة.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم اتخاذ قرار مبدئي بفرض العقوبات، لكن على ضوء الوضع الحالي بشأن إيران، سيتم تمديد الوضع القائم 90 يوما إضافيا، لمنح الشركات وقتا لإنهاء علاقاتها مع إيران.