لمناقشة النشاط التركي في المتوسط.. وزير الخارجية اليوناني يزور إسرائيل

يبدأ وزير خارجية اليونان الجديد، نيكوس دندياس، زيارة لإسرائيل هي الأولى له منذ تشكيل حكومة بلاده الجديدة.

ونشر شمعون آران، الإعلامي الإسرائيلي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، تغريدة به على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أن دندياس، سيلتقي خلال زيارته، الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وأوضح آران في تغريدته أن زيارة دندياس يعزى الهدف منها إلى بحث تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليونان، وما أسماه بـ"النشاط التركي غير الشرعي في المنطقة"، وفق تعبيره.

שר החוץ היווני @NikosDendias ינחת הבוקר בישראל, בביקורו הראשון בארץ מאז הרכבת ממשלת מיצוטאקיס ביוון.



יפגש עם הנשיא @ruvirivlin

רה"מ @netanyahu עמיתו שה"ח @Israel_katz ויבקר ביד ושם.



על הפרק חיזוק היחסים, ו"הפעילות הבלתי חוקית של תורכיה באיזור", כפי שצויין בהודעת משה'ח היווני. pic.twitter.com/weGr6FfP9R — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 28, 2019

وأرفق بالتغريدة جملة "كما جاء في بيان الخارجية اليونانية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أنه "بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، شدّد أردوغان على أنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب"، حسب وكالة الأنباء التركية.

وأشار أردوغان إلى أنّ السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة.