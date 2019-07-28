بالفيديو.. ضبط 13 طن كوكايين في البحر بعد أيام من "مطاردة هوليوودية مثيرة"

وتبلغ قيمة المخدرات المضبوطة، ما يقرب من 350 مليون دولار، والتي كانت مهربة على متن 6 سفن مشتبه بها، بالإضافة إلى حزمتين عائمتين في المياه، بحسب شبكة "فوكس 5".
وقال الأدميرال بيتر غوتييه، قائد حرس السواحل الحادي عشر، تعقيبا على نجاح العملية: "هذه مخدرات يصل وزنها إلى 26000 رطل من الكوكايين، ولن تصل إلى الشوارع الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يوفر لنا فرصة للتأكيد على أنه يمكننا مواصلة مكافحة المنظمات الإجرامية التي تنقل الكوكايين في المحيط الهادئ بشكل شبه يومي".
View this post on Instagram
Officials say these guys seen speeding along in international waters and dumping packages overboard were busted with about 2,300 pounds of cocaine when the Coast Guard caught up to them. The drugs were among 13 tons of cocaine (worth about $350M) offloaded Friday after six different smuggling busts. Tap the link in our bio for more. 📹: @customsborder #CoastGuard #drugbust #fox5sandiego
وكان خفر السواحل الأمريكية، نشرو قبل أيام، فيديو مثيرا على طريقة مطاردات أفلام هوليوود الأمريكية، للحظة مطاردة وتوقيف قارب يحمل 2300 رطل من الكوكاكيين، وهو ما يزيد قليلا عن الطن، وذلك شرقي المحيط الهادي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)