بالفيديو.. ضبط 13 طن كوكايين في البحر بعد أيام من "مطاردة هوليوودية مثيرة"

نجحت قوات خفر السواحل الأمريكية في إحباط عملية تهريب 13 طن من الكوكاكيين، في المياة الدولية بشرق المحيط الهادئ على طول سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية بين نهاية يونيو/حزيران ومنتصف يوليو/تموز الجاري.

وتبلغ قيمة المخدرات المضبوطة، ما يقرب من 350 مليون دولار، والتي كانت مهربة على متن 6 سفن مشتبه بها، بالإضافة إلى حزمتين عائمتين في المياه، بحسب شبكة "فوكس 5".

وقال الأدميرال بيتر غوتييه، قائد حرس السواحل الحادي عشر، تعقيبا على نجاح العملية: "هذه مخدرات يصل وزنها إلى 26000 رطل من الكوكايين، ولن تصل إلى الشوارع الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يوفر لنا فرصة للتأكيد على أنه يمكننا مواصلة مكافحة المنظمات الإجرامية التي تنقل الكوكايين في المحيط الهادئ بشكل شبه يومي".

وكان خفر السواحل الأمريكية، نشرو قبل أيام، فيديو مثيرا على طريقة مطاردات أفلام هوليوود الأمريكية، للحظة مطاردة وتوقيف قارب يحمل 2300 رطل من الكوكاكيين، وهو ما يزيد قليلا عن الطن، وذلك شرقي المحيط الهادي.