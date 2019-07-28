روحاني: احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية سيكون له عواقب وخيمة عليها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق غير قانوني، وسيكون له عواقب وخيمة عليها.

وأضاف روحاني، في تصريحات له اليوم الأحد، إن "توقيف بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية لم يحقق أي منفعة لها بل حتما سيلحق الضرر بها، قائلا، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف بقوة بوجه أي مخالفة أو تجاوز للقوانين التي تهدد أمن الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

© REUTERS / POOL جبل طارق: الناقلة الإيرانية المصادرة كانت محملة بالنفط بكامل طاقتها مؤخرا ناقلة عملاقة، وفق مزاعم بأنها تحمل نفطا خام إلى سوريا.

ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة "غريس1"، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا".

من جانبها، نفت طهران توجه الناقلة إلى سوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.

وأكدت لندن، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها.