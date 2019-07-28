سفينة حربية بريطانية تصل مياه الخليج

وصلت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، اليوم الأحد، إلى مياه الخليج العربي لمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا والتي تمر عبر مضيق هرمز، وسط توترات بعد أن احتجزت إيران ناقلة بريطانية هذا الشهر.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة "إتش إم إس دنكان" ستنضم إلى السفينة فريزر مونتروز في الخليج للدفاع عن حرية الملاحة، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية سترافق سفن المملكة المتحدة حتى يتم التوصل إلى قرار دبلوماسي لتأمين الطريق مرة أخرى.

وتابع بن والس إن "حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة، بل أيضا للشركاء والحلفاء الدوليين، يجب أن تتمتع السفن التجارية بحرية السفر والانتقال بشكل آمن وقانوني في أي مكان في العالم".

وأضاف الوزير البريطاني "بينما نستمر في العمل على حل سياسي يجعل مرور السفن بدون مصاحبة حربية امرا ممكنا مرة ثانية، البحرية الملكية ستستمر في توفير الحماية للسفن البريطانية".